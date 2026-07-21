Senioren krachten mit Autos frontal zusammen

Gegen 15.35 Uhr fuhr ein 76-jähriger Deutscher (aus dem Landkreis Reutlingen) in Begleitung seiner ebenfalls 76-jährigen Frau auf der Fernpass-Bundesstraße bei Pflach in Richtung Deutschland, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dadurch prallte er gegen das entgegenkommende Auto eines Einheimischen (72). Am Beifahrersitz befand sich dessen 67-jährige Ehegattin.