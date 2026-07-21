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Lange Sperre

Senioren krachten mit Autos frontal zusammen

Tirol
21.07.2026 20:39
Ein Auto schlitterte über die Böschung und wurde völlig demoliert.
Ein Auto schlitterte über die Böschung und wurde völlig demoliert.(Bild: Feuerwehr Vils)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Schlimmer Unfall am Dienstagnachmittag auf der Fernpass-Bundesstraße bei Pflach im Tiroler Bezirk Reutte: Weil ein Pensionist aus ungeklärter Ursache nach links geriet, kam es zu einem Frontalunfall. Insgesamt vier Insassen wurden verletzt, ein Großeinsatz folgte.

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Gegen 15.35 Uhr fuhr ein 76-jähriger Deutscher (aus dem Landkreis Reutlingen) in Begleitung seiner ebenfalls 76-jährigen Frau auf der Fernpass-Bundesstraße bei Pflach in Richtung Deutschland, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dadurch prallte er gegen das entgegenkommende Auto eines Einheimischen (72). Am Beifahrersitz befand sich dessen 67-jährige Ehegattin.

Die Spurensicherung am Unfallort.
Die Spurensicherung am Unfallort.(Bild: Feuerwehr Vils)

Bergung teils mit hydraulischen Geräten
Durch die Frontalkollision wurden alle vier beteiligten Personen erheblich verletzt und mussten teils mit hydraulischem Rettungsgerät aus den Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser (BKH Reutte, BKH Zams und KKH Füssen) eingeliefert werden.

Zweieinhalbstündige Sperre nötig
Für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten musste die B179 für etwa zweieinhalb Stunden total gesperrt werden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Vils und Musau, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und einem Notarzt, sowie der Notarzthubschrauber „Christophorus 5“ und vier Streifen der Polizei.

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