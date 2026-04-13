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Attacke gegen Papst

Trump: „Ohne mich wäre Leo nicht im Vatikan“

Außenpolitik
13.04.2026 07:29
Papst Leo XIV. ist ins Visier von US-Präsident Donald Trump geraten
Papst Leo XIV. ist ins Visier von US-Präsident Donald Trump geraten(Bild: AFP/TIZIANA FABI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Weil der Papst sich gegen Kriege von Donald Trump ausgesprochen hatte, hat er sich den Unmut des US-Präsidenten auf sich gezogen. Trump schrieb, dieser sollte „dankbar“ sein, da er nur Papst geworden sei, weil er US-Amerikaner sei – damit man besser mit Trump umgehen könne. Er finde den Pontifex „schrecklich“.

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Es handelt sich um eine außergewöhnliche Attake gegen des das Oberhaupt der Katholischen Kirche, Papst Leo XIV.: „Wenn ich nicht im Weißen Haus wäre, wäre Leo nicht im Vatikan“, behauptete Trump, der sich häufig bei seiner Politik auf den christlichen Glauben bezieht.

Der US-Präsident schrieb weiter, er wolle keinen Papst, der es in Ordnung finde, dass der Iran eine Atomwaffe besitze. Er wolle keinen Papst, der denke, dass es schrecklich sei, dass die USA Venezuela angegriffen hätten.

Trump sieht sich offenbar selbst als Erlöser, wie er mit einem KI-generierten Bild auf seiner Plattform Truth Social demonstriert:

Trump reagiert auf Predigt des Papstes
Trumps heftige Kritik folgt auf eine Predigt des Papstes am Samstag, in der dieser ein Ende von Kriegen gefordert hatte. „Schluss mit dem Krieg!“, hatte das Oberhaupt von weltweit etwa 1,4 Milliarden Katholiken bei einem großen Friedensgebet im Petersdom in Rom gesagt. An die Regierenden richtete der Papst in seiner Predigt einen direkten Appell: „Haltet ein! Es ist Zeit für den Frieden!“ Der Pontifex sprach von „Allmachtsfantasien, die um uns herum immer unberechenbarer und aggressiver werden“.

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Zuletzt hatten sich die Friedensappelle des sonst zurückhaltenden Papstes vor allem mit Blick auf den Iran-Krieg verschärft. Die harschen Drohungen von Trump gegen den Iran verurteilte Leo – der erste Papst aus den USA – ungewöhnlich scharf und nannte sie „wirklich inakzeptabel“.

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Außenpolitik
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