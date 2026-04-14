Notarzt- und Klinik-Kämpfer luden zu Info-Tag ein

Oder auch gegen das Abspecken oder Zusperren anderer Gesundheitsinfrastruktur, wie etwa des weiträumigen Ärztenotdiensts in Raabs an der Thaya oder bei den Kliniken Mistelbach oder Gmünd. Nach starken Protesten gründete sich dort sogar der Verein LKGmündbleibt, der sich in der Waldviertler Bezirkshauptstadt mit aller Kraft gegen die Pläne zur Schließung der Klinik zur Wehr setzt.