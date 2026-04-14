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Wollen neu verhandeln:

Notarzt- und Klinik-Kämpfer luden zu Info-Tag ein

Niederösterreich
14.04.2026 14:30
Vertreter der verschiedenen Initiativen, die für die Neuverhandlung des Gesundheitspakts 2040+ ...
Vertreter der verschiedenen Initiativen, die für die Neuverhandlung des Gesundheitspakts 2040+ eintreten, erklärten ihre Sicht im Kulturhaus Gmünd.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Die Plattform Niederösterreich setzt sich aus elf Bürgerinitiativen im weiten Land zusammen, die eine Neuverhandlung des Gesundheitsplans 2040+ fordern. Jetzt gaben die Kämpfer für Notarztstützpunkte und Kliniken Auskunft und begründeten ihren Widerstand in einer Info-Veranstaltung.

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Die Plattform NÖ vereint elf Bürgerinitiativen im Kampf gegen den Gesundheitspakt 2040+. Denn man stellt sich gegen die Ausdünnung der Notarztstützpunkte, vor allem am Land.

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Oder auch gegen das Abspecken oder Zusperren anderer Gesundheitsinfrastruktur, wie etwa des weiträumigen Ärztenotdiensts in Raabs an der Thaya oder bei den Kliniken Mistelbach oder Gmünd. Nach starken Protesten gründete sich dort sogar der Verein LKGmündbleibt, der sich in der Waldviertler Bezirkshauptstadt mit aller Kraft gegen die Pläne zur Schließung der Klinik zur Wehr setzt.

Im Vorfeld zur großen Demo gegen den Gesundheitsplan am 23. April in St. Pölten wurde jetzt von der Plattform NÖ nach Gmünd ins Kulturhaus geladen, um über die Gründe des hartnäckigen Protests zu informieren.

Bürgermeister demonstrativ dabei
Vereinsobfrau Tamara Schönsgibl zeigte sich zufrieden: „In den vier Stunden hatten wir bis zu 700 Besucher“, dankte sie SPÖ-Stadtrat Thomas Miksch als Hausherrn. Und sie freute sich, dass alle SPÖ-Bürgermeister des Bezirks und Gmünds FPÖ-Stadtrat Roman Erhart demonstrativ an der Veranstaltung teilnahmen.

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