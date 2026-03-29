Wahnsinns-Plan: Riesige Region ohne Arztversorgung

Ärztenotdienst entlastet Spitäler

Dem Projekt werden ab April 2027 aber das Notarzteinsatzfahrzeug und der beigestellte Notfallsanitäter ersatzlos gestrichen, weil das Land ohne Kompromisse elf Notarztstützpunkte zudrehen will. „Wir sind aber kein klassischer Notarzt-Stützpunkt, sondern versorgen auch 1300 km2 in Form des Ärztenotdienstes 141. Dabei fahren wir zum Kind mit 40 Grad Fieber nach Hause, genauso wie zu Menschen mit akuten Bauchschmerzen, Unterzuckerungen und Mittelohrentzündungen. Auch bei Gallen- und Nierenkolik oder bei schweren Wirbelsäulenbeschwerden sind wir zur Stelle, meist ohne dass die Patienten dann noch ins Spital fahren müssen und dort die ohnehin knappen Kapazitäten belasten“, versteht Projektleiter Schmidt die Welt nicht mehr, dass seine schlagkräftigen Argumente bei den Gesundheitsplan-Bürokraten kein Gehör finden.