16 Handlanger Russlands seit Anfang 2025 gefasst

Die Aktivitäten der vor allem für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB, aber teils auch für den Militärgeheimdienst GRU tätigen Personen wurden nach Angaben von Palloson relativ frühzeitig unterbunden. „Sie waren nicht in der Lage, der Sicherheit Estlands nennenswerten Schaden zuzufügen“, so der Leiter des Inlandsnachrichtendienstes einem Rundfunkbericht zufolge. Auch deutet die höhere Zahl nicht auf eine erhöhte Bedrohungslage hin, sondern spiegle vielmehr das proaktive Handeln der Behörden wider.