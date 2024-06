Russen-Spion tarnte sich als Journalist in Wien

Der Russe Iwan Popow war in den vergangenen Jahren in Wien tätig und dürfte unter dem Deckmantel, als Korrespondent der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS aktiv zu sein, fleißig für den Geheimdienst spioniert haben. Nun wurde bekannt, dass er diese Masche zuvor anscheinend auch in Slowenien abgezogen hat.