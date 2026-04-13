Auto bei Unfall mit Leitplanke stark beschädigt

Mit leichten Verletzungen davongekommen ist der Fahrer eines Autos, das bei einem Unfall in Lend im Salzburger Pinzgau stark beschädigt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache war er am Sonntagabend von der Straße abgekommen und gegen die Leitschiene geprallt.
Gegen 18.05 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lend zu dem Unfall alarmiert. Beim Eintreffen stellten die Floriani fest, dass sich der Lenker bereits selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte.
Die Feuerwehr stellte sicher, dass das Wrack nicht zu brennen beginnt. Zudem wurden Flüssigkeiten gebunden und Aufräumarbeiten auf der Gasteiner Straße durchgeführt.
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