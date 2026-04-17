400 goldene Mozarts fluten bald den Mirabellgarten

Nach 10.000 Bären Unter den Linden in Berlin, 7.000 Dürer-Hasen in Nürnberg oder 800 Luther-Figuren in Wittenberg nimmt sich Hörls Installation „Mozart – Das unbezähmbare Genie“ mit 400 Figuren vergleichsweise klein aus, und sie wird wohl auch weniger Aufregung auslösen als die 1.250 Gartenzwerge im bayerischen Straubing, die im Jahr 2009 den rechten Arm zum Hitlergruß ausgestreckt haben. Zur Diskussion anregen und die Menschen ins Gespräch bringen möchte der Künstler mit den kleinen Mozarts aber doch.