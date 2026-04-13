Drei 16-Jährige konnten am Untersberg nicht weiter

Nur mit Turnschuhen und Straßenkleidung am Untersberg festgesteckt sind drei einheimische 16-Jährige am Sonntagabend am Untersberg. Sie waren auf dem Weg von St. Leonhard in Richtung Kienbergkopf, als sie im unwegsamen Gelände nicht mehr weiterkamen und einen Notruf absetzten.
Gegen 21 Uhr gab es für die Jugendlichen kein Weiterkommen mehr. Zu dem Zeitpunkt waren sie auf etwa 750 Metern Seehöhe in steilem, mit Gras und Fels durchsetztem Gelände unterwegs. Die Bergrettung Grödig stieg zu Fuß zu den 16-Jährigen auf.
Unterstützung bekamen die Bergretter von einem Polizeihubschrauber. Dieser leuchtete die Einsatzstelle aus. Nach gut 2,5 Stunden gelangten alle wieder sicher ins Tal.
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