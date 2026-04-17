Trio soll bei Salzburgligist Kehrtwende einleiten

„Wir warten seit Ewigkeiten auf einen Sieg und die Entwicklung der Mannschaft bereitete uns Sorgen“, begründete Obmann Stefan Eiterer die vorgezogene Entscheidung. Die Flachgauer setzen nun bis Sommer auf eine interne Lösung. David Lampel (bisher Tormann-Trainer) sowie der letztjährige Co-Trainer Roland Karrer sollen mit 1b-Coach Jan Doschko das Ruder beim Tabellenelften herumreißen.