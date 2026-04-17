Trio soll bei Salzburgligist Kehrtwende einleiten

Eine interne Lösung soll bei Salzburgligist Thalgau die Kehrtwende einleiten. Die Flachgauer setzen künftig auf ein Trainer-Trio und erwarten am Freitagabend Schwarzach.
Die Sieglos-Serie in der Salzburger Liga kostete Trainer Alexander Pilaj den Job. Die Thalgauer vereinbarten die Trennung ursprünglich für den kommenden Sommer. Die 1:4-Niederlage in Neumarkt brachte das Fass allerdings schon früher zum Überlaufen.
Wir warten seit Ewigkeiten auf einen Sieg und die Entwicklung der Mannschaft bereitete uns Sorgen.
Stefan EITERER, Obmann UFV Thalgau
„Wir warten seit Ewigkeiten auf einen Sieg und die Entwicklung der Mannschaft bereitete uns Sorgen“, begründete Obmann Stefan Eiterer die vorgezogene Entscheidung. Die Flachgauer setzen nun bis Sommer auf eine interne Lösung. David Lampel (bisher Tormann-Trainer) sowie der letztjährige Co-Trainer Roland Karrer sollen mit 1b-Coach Jan Doschko das Ruder beim Tabellenelften herumreißen.
„Sie sollen einfach schauen, dass das eine Mannschaft wird und dann sehen wir, ob es besser wird“, meinte Eiterer vorm Duell mit Schwarzach. Die Pongauer sind keine leichte Nuss, schlugen zuletzt Topteam Hallein 3:2.
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