58-Jähriger bedrohte Frau und Töchter mit Messer

Alarm geschlagen hat am Sonntagabend eine Frau in einer Wohnung in der Stadt Salzburg. Sie rief die Polizei an, weil sie, ihre Schwester und ihre Mutter vom Vater mit einem Messer bedroht wurden. Die Polizei rückte mit allen verfügbaren Kräften aus und nahm den 58-jährigen Österreicher fest.