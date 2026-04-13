58-Jähriger bedrohte Frau und Töchter mit Messer

Alarm geschlagen hat am Sonntagabend eine Frau in einer Wohnung in der Stadt Salzburg. Sie rief die Polizei an, weil sie, ihre Schwester und ihre Mutter vom Vater mit einem Messer bedroht wurden. Die Polizei rückte mit allen verfügbaren Kräften aus und nahm den 58-jährigen Österreicher fest.
Für den Mann ging es danach über Nacht in das Polizeianhaltezentrum. Ob er in weitere Folge in Untersuchungshaft genommen wird, entscheidet sich laut Polizei im Laufe des Tages. Das müsse die Staatsanwaltschaft erst noch festlegen.
Ereignet hat sich der Vorfall am Sonntag gegen 17.45 Uhr. Inwiefern Alkohol dabei eine Rolle gespielt hat, konnte die Polizei nicht beantworten.
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