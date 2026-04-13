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Ursache unklar

Wohnungsbrand! Menschen mussten barfuß flüchten

Salzburg
13.04.2026 05:00
Im Schlaf wurden viele von dem Brand überrascht.
Im Schlaf wurden viele von dem Brand überrascht.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Bange Momente für 100 Menschen in Salzburg! Mitten in der Nacht auf Sonntag mussten die Bewohner eines Hochhauses in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofs wegen eines Brands aus ihren Wohnungen heraus. Viele wurden im Schlaf überrascht und standen im Schlafanzug in der Kälte.

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Das Rote Kreuz kümmerte sich um die Menschen und versorgte sie. Zum Teil standen die Anwohner im Schlafanzug und ohne Jacke auf der Straße, einige sogar barfuß. Dies betraf besonders Menschen, die nahe der Brandwohnung leben und von einer Sekunde auf die andere ihr Heim verlassen mussten. Sie wurden mit Decken versorgt, um nicht zu frieren. 

Das Rote Kreuz kümmerte sich um die Menschen.
Das Rote Kreuz kümmerte sich um die Menschen.(Bild: Markus Tschepp)

Ein Großteil der anderen Bewohner konnte mit Jacke das Haus verlassen. Nach wie vor ist die Brandursache unklar. Neun Personen mussten von der Rettung vor Ort versorgt werden, einige wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Der Wohnungsbrand im sechsten Stock.
Der Wohnungsbrand im sechsten Stock.(Bild: Markus Tschepp)
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