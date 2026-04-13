Wohnungsbrand! Menschen mussten barfuß flüchten

Das Rote Kreuz kümmerte sich um die Menschen und versorgte sie. Zum Teil standen die Anwohner im Schlafanzug und ohne Jacke auf der Straße, einige sogar barfuß. Dies betraf besonders Menschen, die nahe der Brandwohnung leben und von einer Sekunde auf die andere ihr Heim verlassen mussten. Sie wurden mit Decken versorgt, um nicht zu frieren.