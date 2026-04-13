Wohnungsbrand! Menschen mussten barfuß flüchten

Bange Momente für 100 Menschen in Salzburg! Mitten in der Nacht auf Sonntag mussten die Bewohner eines Hochhauses in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofs wegen eines Brands aus ihren Wohnungen heraus. Viele wurden im Schlaf überrascht und standen im Schlafanzug in der Kälte.
Das Rote Kreuz kümmerte sich um die Menschen und versorgte sie. Zum Teil standen die Anwohner im Schlafanzug und ohne Jacke auf der Straße, einige sogar barfuß. Dies betraf besonders Menschen, die nahe der Brandwohnung leben und von einer Sekunde auf die andere ihr Heim verlassen mussten. Sie wurden mit Decken versorgt, um nicht zu frieren.
Ein Großteil der anderen Bewohner konnte mit Jacke das Haus verlassen. Nach wie vor ist die Brandursache unklar. Neun Personen mussten von der Rettung vor Ort versorgt werden, einige wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.
Im sechsten Stock einer Wohnung in der Nähe des Hauptbahnhofs war gegen 3 Uhr in der Nacht das Feuer ausgebrochen. Der Feuerwehr gelang es, vom Treppenhaus aus sowie über eine Feuerleiter den Brand zu löschen.
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