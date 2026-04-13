Lauren Sánchez träumt von Nachwuchs mit Jeff Bezos

Gibt es im Hause Sánchez-Bezos bald Nachwuchs? Geht es nach Lauren Sánchez Bezos, dann ja. Die Journalistin und Unternehmerin sprach mit der „New York Times“ jetzt ganz offen über ihren Wunsch, noch einmal Mutter zu werden – mit 56! Und sorgt mit dieser Aussage für hitzige Diskussionen.
Schwanger ist sie aktuell nicht, stellte Lauren Sánchez Bezos in dem Interview, das gerade so hohe Wellen schlägt, klar. Dennoch gibt sie zu: „Ich würde morgen ein Baby bekommen.“
„Nicht mit 56!“
Eine natürliche Schwangerschaft gilt mit Mitte 50 als sehr unwahrscheinlich. Dass sich Sánchez trotzdem darüber Gedanken macht, das sorgte im Netz daher für hitzige Diskussionen. „Wie alt sind diese Leute?“, oder: „Nicht mit 56!“, lästerten viele Nutzer auf den sozialen Medien munter drauflos.
Andere sahen die Sache mit Sánchez Bezos‘ Babywunsch hingegen lockerer, wünschten der Ehefrau des Amazon-Chefs hingegen viel Glück.
Patchwork-Glück
Bezos und Sánchez Bezos leben seit ihrer Mega-Hochzeit in Venedig im letzten Jahr als große, glückliche Patchwork-Familie zusammen: Gemeinsam hat das Promi-Paar nämlich bereits sieben Kinder aus früheren Beziehungen.
Lauren Sánchez Bezos‘ ältester Sohn Nikko ist bereits 25, außerdem hat sie einen weiteren Sohn, Evan (19) und Tochter Ella (18). Der Amazon-Boss hat hingegen vier Kinder – drei Söhne und eine Tochter – mit seiner Ex-Gattin MacKenzie Scott.
„Jeff ist mein bester Freund“
In ihren Jeff ist Lauren Sánchez Bezos jedenfalls noch verliebt wie am ersten Tag, wie sie im Interview weiter verriet. „Ich rede mit ihm über alles. Alles! Jeff ist mein bester Freund und ich sage das nicht leichtfertig.“
Ob sie mit Bezos auch über ihren Kinderwunsch gesprochen hat und was seine Antwort darauf war, das verriet die 56-Jährige allerdings nicht ...
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