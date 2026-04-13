Lauren Sánchez träumt von Nachwuchs mit Jeff Bezos

Gibt es im Hause Sánchez-Bezos bald Nachwuchs? Geht es nach Lauren Sánchez Bezos, dann ja. Die Journalistin und Unternehmerin sprach mit der „New York Times“ jetzt ganz offen über ihren Wunsch, noch einmal Mutter zu werden – mit 56! Und sorgt mit dieser Aussage für hitzige Diskussionen.