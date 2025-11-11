Vorteilswelt
Mega sexy Nacktkleid

Lauren Sánchez Bezos stahl Kris Jenner die Show

Star-Style
11.11.2025 09:52
Kris Jenner feierte ihren Geburtstag im Stile von James Bond – und Lauren Sánchez war der ...
Kris Jenner feierte ihren Geburtstag im Stile von James Bond – und Lauren Sánchez war der Hingucker des Abends!(Bild: instagram.com/krisjenner)

Ihren 70. Geburtstag hat Kris Jenner mit einem rauschenden Fest gefeiert. Doch eine stahl dem Geburtstagskind mit ihrem Look glatt die Show: Bezos-Gattin Lauren Sánchez!

Das Thema des Abends war James Bond, weshalb sich die Stars nicht zweimal bitten ließen, und sich in die glamourösesten Roben warfen, die der Kleiderschrank hergab.

Jenner trug rotes Vintage-Kleid
Und während Kris Jenner im roten Vintage-Kleid von Givenchy Haute Couture by Alexander McQueen, das vor stolzen 23 Jahren am Laufsteg präsentiert wurde, eine fantastische Figur machte, war es doch eine andere Promi-Dame, die mit ihrem heißen Look für Aufsehen sorgte.

Kris Jenner teilte auf Instagram fleißig Fotos ihrer Geburtstagsparty – in dieser Bildergalerie sehen sie auch einen Schnappschuss mit Lauren Sánchez Bezos:

Dieser Look braucht einen Waffenschein!
Denn niemand Geringeres als Lauren Sánchez Bezos zog an diesem Abend alle Blicke auf sich! Der Grund: Die Ehefrau des Amazon-Chefs trug ein Kleid, das so sexy war, dass man dafür fast einen Waffenschein brauchte.

In ihrer Instagram-Story teilte Lauren Sánchez Bezos einen Schnappschuss von ihrem heißen ...
In ihrer Instagram-Story teilte Lauren Sánchez Bezos einen Schnappschuss von ihrem heißen Bond-Look.(Bild: instagram.com/laurensanchezbezos)

Das schwarze Dress war nämlich nicht nur bis zum Bauchnabel dekolletiert, sondern ließ auch an den Seiten sehr viel Haut blitzen. Obendrein war es auch noch rückenfrei und semi-transparent – Höschenblitzer inklusive!

Auch die Rückenansicht von Lauren Sánchez Bezos war der Hammer!
Auch die Rückenansicht von Lauren Sánchez Bezos war der Hammer!(Bild: instagram.com/krisjenner)

Kris Jenner feierte auf Bezos-Anwesen
Doch Kris Jenner war Lauren Sánchez Bezos wegen ihres sexy Looks sicherlich nicht gram, immerhin verbindet die beiden Frauen eine gute Freundschaft.

Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden beim Verlassen der Party von Kris Jenner von Paparazzi ...
„So billig!“
Harry & Meghan nach Jenner-Party scharf kritisiert
11.11.2025
70er wild gefeiert
Warum Cops mehrfach Kris Jenners Party crashten
10.11.2025

Und so war die Kardashian-Matriarchin mit ihren Töchtern nicht nur bei der Traumhochzeit des Paares in Venedig in diesem Sommer dabei, sie durfte ihre pompöse Geburtstagsparty auch auf dem Anwesen von Jeff Bezos in Beverly Hills feiern.

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
178.714 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.296 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
106.735 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
