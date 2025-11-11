Lauren Sánchez Bezos stahl Kris Jenner die Show

Ihren 70. Geburtstag hat Kris Jenner mit einem rauschenden Fest gefeiert. Doch eine stahl dem Geburtstagskind mit ihrem Look glatt die Show: Bezos-Gattin Lauren Sánchez!
Das Thema des Abends war James Bond, weshalb sich die Stars nicht zweimal bitten ließen, und sich in die glamourösesten Roben warfen, die der Kleiderschrank hergab.
Jenner trug rotes Vintage-Kleid
Und während Kris Jenner im roten Vintage-Kleid von Givenchy Haute Couture by Alexander McQueen, das vor stolzen 23 Jahren am Laufsteg präsentiert wurde, eine fantastische Figur machte, war es doch eine andere Promi-Dame, die mit ihrem heißen Look für Aufsehen sorgte.
Kris Jenner teilte auf Instagram fleißig Fotos ihrer Geburtstagsparty – in dieser Bildergalerie sehen sie auch einen Schnappschuss mit Lauren Sánchez Bezos:
Dieser Look braucht einen Waffenschein!
Denn niemand Geringeres als Lauren Sánchez Bezos zog an diesem Abend alle Blicke auf sich! Der Grund: Die Ehefrau des Amazon-Chefs trug ein Kleid, das so sexy war, dass man dafür fast einen Waffenschein brauchte.
Das schwarze Dress war nämlich nicht nur bis zum Bauchnabel dekolletiert, sondern ließ auch an den Seiten sehr viel Haut blitzen. Obendrein war es auch noch rückenfrei und semi-transparent – Höschenblitzer inklusive!
Kris Jenner feierte auf Bezos-Anwesen
Doch Kris Jenner war Lauren Sánchez Bezos wegen ihres sexy Looks sicherlich nicht gram, immerhin verbindet die beiden Frauen eine gute Freundschaft.
Und so war die Kardashian-Matriarchin mit ihren Töchtern nicht nur bei der Traumhochzeit des Paares in Venedig in diesem Sommer dabei, sie durfte ihre pompöse Geburtstagsparty auch auf dem Anwesen von Jeff Bezos in Beverly Hills feiern.
