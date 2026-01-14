Hubert Niedermayr: „Erbstreit sprengt Familien“

Ein Todesfall verändert alles! Ein gnadenloser „Erb-Krieg“ in der Familie beginnt, dabei schien alles geregelt. Rechtsanwalt Hubert Niedermayr rollt in der neuen Staffel der TV-Serie „Erbstreit – Der letzte Wille ist erst der Anfang“ spektakuläre Fälle in ganz Österreich auf. Knallhartes Expertenwissen trifft auf Wut, Leid, Hass, Ohnmacht. Parallel dazu beleuchtet er in seinem neuen Buch weitere Fälle und gibt wertvolle Tipps – wie im „Krone“-Interview.