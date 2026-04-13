Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konflikt in SPÖ

Kampfabstimmung! Partei verliert auf alle Fälle

Niederösterreich
13.04.2026 17:00
Da war die rote Welt in NÖ noch in Ordnung – Hergovich und Babler beim Landesparteitag 2023.
Da war die rote Welt in NÖ noch in Ordnung – Hergovich und Babler beim Landesparteitag 2023.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Im SPÖ-internen Kräftemessen wagt sich niemand so richtig aus der Deckung. Hinter den Kulissen brodelt es. Klubchef Weninger startet einen „Aufruf zur Vernunft“ – wird er erhört?

0 Kommentare

Die offiziellen Wortspenden zur Causa prima der Landespolitik fallen äußerst sparsam aus. In der schwarz-blauen Landeskoalition schweigt und genießt man, während sich für den SPÖ-Landesparteitag eine Kampfabstimmung zwischen Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig und Landesparteichef Sven Hergovich anbahnt.

(Bild: Krone KREATIV/Imre Amtal, stock.adobe.com)

Kampfabstimmung unvermeidbar
Dem roten Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander ist nur soviel zu entlocken: „Aus heutiger Sicht ist nicht klar, wie viele Kandidaten am Landesparteitag für den Vorsitz antreten werden.“ Und wenig später bestätigt der Parteivorsitzende selbst: „Ich stelle unmissverständlich klar, dass ich beim Parteitag kandidieren werde.“ Ein wenig gesprächiger ist nur Hannes Weninger. Der SPÖ-Klubobmann im Landtag gibt in der parteiinternen Auseinandersetzung die Stimme der Vernunft: „Alle Beteiligten müssen an einen Tisch und die angespannte Situation noch vor dem Parteivorstand am kommenden Montag klären.“ Denn egal, wie eine Kampfabstimmung ausgehen würde, für Weninger steht fest: „Verlierer wäre auf alle Fälle die Partei.“

„Racheakt von Babler“
So wortkarg sich die Hauptdarsteller geben, so sehr rumort es hinter den Kulissen. Herausforderin Königsberger-Ludwig wird vorgeworfen, für den Bundesparteivorsitzenden in einen Stellvertreterkrieg zu ziehen. Ihre Gegenkandidatur zu Sven Hergovich sei „ein Racheakt von Andreas Babler“. Zudem soll die ehemalige Landesrätin bereits „fleißig Posten verteilen“ – es würden schon „mehrere Namen als Klubobmann und Geschäftsführer“ ventiliert.

Lesen Sie auch:
Sven Hergovich oder Ulrike Königsberger-Ludwig: Wer führt die Landes-SPÖ? Hinter den Kulissen ...
Polit-Machtkampf in NÖ
Babler-Revanche oder „die letzte Chance der SPÖ“?
13.04.2026
Polit-Knalleffekt
SPÖ-Machtkampf in NÖ: Königsberger gegen Hergovich
11.04.2026

„Jahrtausend-Chance vertan“
Dem Amtsinhaber Hergovich wird indes zur Last gelegt, er habe bei den geplatzten Koalitionsverhandlungen nach der Landtagswahl „eine Jahrtausend-Chance vertan“. Mit einem besseren Verhältnis zur ÖVP ließen sich mehr sozialdemokratische Ideen im Land umsetzen, sind nicht alle in der SPÖ von Hergovichs „Konfrontationskurs“ überzeugt. Und auch einen „Schlingerkurs“ der SPÖ um den Gesundheitsplan legen interne Kritiker dem Parteichef zur Last: „Im Landtag dafür zu stimmen, in den Regionen aber dagegen zu sein, kommt nicht gut an“, grummeln Gegner hinter vorgehaltener Hand.

Lösung nur mit Gesichtsverlust
Die Lage in der SPÖ ist knapp eineinhalb Monate vor dem Landesparteitag jedenfalls verzwickt. Denn um eine Kampfabstimmung am Parteitag zu verhindern, müsste eine der beiden Seiten zurückziehen – und damit das Gesicht verlieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
13.04.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Sämtlichen Schiffen soll die Durchfahrt untersagt werden. 
Ölpreise ziehen an!
Iran belächelt Trumps Hormuz-Blockade: „Viel Spaß“
31 Euro für eine ÖBB-Vorteilscard, obwohl kein Zug fährt: Für viele Pensionisten aus den ...
Wirbel um Vorteilscard
Senioren zahlen für Rabatt: Ärger um Ticket-Zwang
Symbolbild
Behandlung billiger
Kranke Häftlinge werden nach Graz „abgeschoben“
Nur wenige der aus dem Verkehr gezogenen Autos wurden bis jetzt  versteigert.
Wichtige Entscheidung
Kampf gegen Raser: Auch Leasing-Kfz unterm Hammer
Fast jeder Politiker hat mittlerweile einen Instagram-Account – nicht jeder kann auch gut damit ...
„Völlig daneben“
Empörung über skurrile Iran-Videos im Parlament
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
711.772 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
178.368 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
119.673 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8208 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2069 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1391 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf