Kampfabstimmung! Partei verliert auf alle Fälle

Kampfabstimmung unvermeidbar

Dem roten Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander ist nur soviel zu entlocken: „Aus heutiger Sicht ist nicht klar, wie viele Kandidaten am Landesparteitag für den Vorsitz antreten werden.“ Und wenig später bestätigt der Parteivorsitzende selbst: „Ich stelle unmissverständlich klar, dass ich beim Parteitag kandidieren werde.“ Ein wenig gesprächiger ist nur Hannes Weninger. Der SPÖ-Klubobmann im Landtag gibt in der parteiinternen Auseinandersetzung die Stimme der Vernunft: „Alle Beteiligten müssen an einen Tisch und die angespannte Situation noch vor dem Parteivorstand am kommenden Montag klären.“ Denn egal, wie eine Kampfabstimmung ausgehen würde, für Weninger steht fest: „Verlierer wäre auf alle Fälle die Partei.“