Babler gibt mit Lob für Königsberger„Ring frei“

Wenig Freude über Kampfabstimmung

Parteiintern scheint sich die Freude über eine Kampfabstimmung und damit eine Spaltung der Landespartei in Grenzen zu halten. Königsberger-Ludwig begründet ihr Antreten damit, dass die Situation in der Landespartei zur Zeit „sehr schwierig ist und von vielen, aus unterschiedlichsten Gründen, als sehr angespannt erlebt wird“. Klubobmann Hannes Weninger appelliert „an allen Beteiligten, sofort an einen Tisch zu kommen, um personelle und inhaltliche Fragen zu klären und um rasch wieder als Team agieren zu können.“