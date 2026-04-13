Schwerer Schlag: Benko blitzt auch vor dem OGH ab

Die Infografik zeigt vier bekannte Stiftungen im Umfeld von Benko. Zwei Stiftungen mit Sitz in Innsbruck, gegründet 2001 und 2007, befinden sich im Konkursverfahren. Die Laura Privatstiftung ist zudem von mehreren Klagen betroffen. Zwei weitere Stiftungen mit Sitz in Liechtenstein, gegründet 2008 und 2014, sind von Klagen des Masseverwalters betroffen. Quelle: Wirtschafts-Compass/Medienberichte.