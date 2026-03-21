250 Millionen! Neue Ermittlungen im Benko-Krimi

„Vollumfassend informiert“

Auch beim sogenannten Geldkarussell, einer Kapitalerhöhung der Signa Holding im Sommer 2023, wird die Luft für den Finanzjongleur dünner – und der Erklärungsbedarf größer. Die Ermittler haben die Unterlagen der Hausdurchsuchung akribisch ausgewertet. In einem aktuellen Zwischenbericht der Soko Signa an die WKStA heißt es wörtlich: „Aus der (…) E-Mail-Korrespondenz vom 16.6.2023 – also nur wenige Tage vor Durchführung der geplanten Kapitalmaßnahme – ergibt sich, dass René Benko vollumfassend über die Liquiditätssituation bei der Signa Holding GmbH, der Signa Prime Holding GmbH, der Signa Development Selection Beteiligungs AG und der Familie Benko Privatstiftung informiert war – also genau jener Gesellschaften, über deren Konten am 29.6.2023 die Zahlungen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung abgewickelt wurden („Karussell“)!“ Aus Sicht der Ermittler ist diese Feststellung ein wichtiger Mosaikstein zum Nachweis des Betrugsvorsatzes, der dem Pleitier unterstellt wird – und den dieser bestreitet.