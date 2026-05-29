Schulkind (7) genötigt: Trainer auf Anklagebank

„Wollte nur, dass er aufhört“

„Ich hatte nie Kinder, und schlagartig habe ich mit 56 Jahren vier Stiefkinder bekommen. Mit Erziehung hab’ ich bis dahin nichts zu tun gehabt. Solche Worte waren in meiner Kindheit normal. Die Kleine hat ein Jahr nicht mit mir geredet, weil ihr Vater Alkoholiker war und sie Angst vor Männern hatte. Als sie mir endlich vertraut hat, hab’ ich einen enormen Beschützerinstinkt entwickelt“, erklärt sich der Sporttrainer. Dass der Spruch unfassbar angsteinflößend für den Bub gewesen sein muss, ist ihm nun bewusst: „Es tut mir unfassbar leid, ich wollte ihm nie Böses, sondern nur, dass er aufhört.“