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Bereits mumifiziert

Italienerin lebte 2 Jahre mit Leiche ihrer Mutter

Ausland
13.04.2026 10:39
(Bild: EKH-Pictures - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine unfassbare Wohnsituation hat die Polizei in Triest aufgedeckt: Eine ehemalige Polizistin hatte zwei Jahre mit der Leiche ihrer Mutter in der Wohnung gelebt. Der Körper war bereits mumifiziert. 

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Die Leiche wurde im Schlafzimmer entdeckt, bedeckt von einem Regenmantel und einem Haufen Kleidung. Die 57 Jahre alte Tochter, eine ehemalige Polizistin, wurde wegen Verbergens einer Leiche angezeigt. Die Staatsanwaltschaft in Triest leitete Ermittlungen ein.

Zur Klärung des genauen Todeszeitpunkts sollen eine Obduktion und toxikologische Untersuchungen durchgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tod der Frau mehr als zwei Jahre zurückliegen.

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Zustand der Wohnung allgemein unhygienisch
Die Einsatzkräfte waren nach einem Hinweis eingeschritten, da die Seniorin seit längerer Zeit nicht mehr gesehen worden war. Die Wohnung, die sich über zwei Etagen erstreckt, befand sich laut Bericht in einem schlechten hygienischen Zustand. Die Ermittlungen sollen nun klären, warum die Tochter den Leichnam versteckt hielt. Medienberichten zufolge hatten auch psychiatrische Dienste vergeblich versucht, Kontakt zu der Ex-Polizistin aufzunehmen.

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