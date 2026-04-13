Italienerin lebte 2 Jahre mit Leiche ihrer Mutter

Zustand der Wohnung allgemein unhygienisch

Die Einsatzkräfte waren nach einem Hinweis eingeschritten, da die Seniorin seit längerer Zeit nicht mehr gesehen worden war. Die Wohnung, die sich über zwei Etagen erstreckt, befand sich laut Bericht in einem schlechten hygienischen Zustand. Die Ermittlungen sollen nun klären, warum die Tochter den Leichnam versteckt hielt. Medienberichten zufolge hatten auch psychiatrische Dienste vergeblich versucht, Kontakt zu der Ex-Polizistin aufzunehmen.