Spanier lag 15 Jahre tot in seiner Wohnung

„Wussten nichts von ihm“

Ein Nachbar erklärte: „Da wir ihn nie gesehen haben, dachten alle, er sei in einem Pflegeheim.“ „Hier kannten wir ihn nicht. Wir sind alle geschockt“, wurde ein weiterer Bewohner des Hauses in der Zeitung „El País“ zitiert. Sein Tod sei unter anderem auch deshalb unbemerkt geblieben, weil Rechnungen während der Jahre weiterbezahlt worden seien und Nachbarn den überquellenden Briefkasten regelmäßig geleert hätten.