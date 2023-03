Mann lebte mit mumifizierter Leiche seiner Mutter

Leiche wohl aus dem Sarg geholt

Den Rettern bot sich in der Wohnung des 76-Jährigen ein gruseliges Bild: Auf dem Sofa lag die mumifizierte Leiche einer Frau. Ein gerichtsmedizinisches Gutachten ergab, dass die Frau bereits im Jahr 2010 gestorben war. Die Staatsanwaltschaft ließ daraufhin das Grab öffnen, in dem die Mutter des Mannes im Jänner 2010 beerdigt worden war. „Als der Sarg geöffnet wurde, stellte sich heraus, dass darin keine Leiche war“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag.