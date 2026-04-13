Trump-Effekt heizt die Energiepreise wieder an

Mit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Straße von Hormuz zu blockieren, verschärft sich die weltweite Energiekrise. An der Börse in Amsterdam legte die Notierung für den richtungsweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat zuletzt um 8,5 Prozent auf 47,35 Euro je Megawattstunde (MWh) zu, nachdem der Preis Mitte vergangener Woche bis auf 42,80 Dollar (36,55 Euro) gefallen war.