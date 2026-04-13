Flugverbindungen Salzburg-Frankfurt gestrichen

Insgesamt sind davon sieben Flüge betroffen. Wer von Salzburg über Frankfurt in die weite Welt reisen möchte, schafft das zumindest mit der Lufthansa am Montag und am Dienstag nicht. Annulliert wurden die Flüge um 10.40 Uhr, 14.15 Uhr und um 19.10 Uhr. Am Dienstag jene um 6 Uhr, 10.30 Uhr, 14.25 Uhr und 18.40 Uhr.