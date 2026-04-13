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Lufthansa-Streik

Flugverbindungen Salzburg-Frankfurt gestrichen

Salzburg
13.04.2026 10:00
Gleich sieben Flüge wurden komplett annulliert.
Gleich sieben Flüge wurden komplett annulliert.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

In Deutschland wird wieder gestreikt: Dieses Mal bleiben die Piloten am Boden – und damit natürlich auch die Flugzeuge. Für Salzburg bedeutet das, dass Montag und Dienstag alle Anschlüsse an das wichtige Drehkreuz in Frankfurt komplett ausfallen.

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Insgesamt sind davon sieben Flüge betroffen. Wer von Salzburg über Frankfurt in die weite Welt reisen möchte, schafft das zumindest mit der Lufthansa am Montag und am Dienstag nicht. Annulliert wurden die Flüge um 10.40 Uhr, 14.15 Uhr und um 19.10 Uhr. Am Dienstag jene um 6 Uhr, 10.30 Uhr, 14.25 Uhr und 18.40 Uhr. 

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Auch nach Salzburg geht es von Frankfurt aus derzeit nicht. Hier fallen am Montag die geplanten Ankünfte um 9.45 Uhr, 13.25 Uhr, 18.25 Uhr und um 21.55 aus. Am Dienstag sind die Ankünfte um 9.45 Uhr, 13.35 Uhr, 17.45 Uhr und um 22.15 Uhr gestrichen.

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