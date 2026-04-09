Flugzeug schießt in Zell über Landebahn hinaus

Schreckmoment in Zell am See: Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstagmittag bei der Landung verunfallt. Die Maschine mit drei Insassen ist nach ersten Informationen über die Landebahn hinausgeschossen. Die Bergung läuft.
Die drei Insassen haben nach derzeitigem Informationsstand überlebt. Sie sollen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen sein. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Einsatzkräfte sind derzeit mit der Bergung der Maschine zugange, schildert Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Portenkirchner der „Krone“. Am Flugzeug entstand Totalschaden.
Kein Einzelfall
In der Vergangenheit kam es bereits des Öfteren zu Unfällen mit Kleinflugzeugen am Flugplatz in Zell am See. Vor rund einem Jahr verlor dabei der Pilot eines Kleinflugzeugs sein Leben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.