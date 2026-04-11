Milliardärinnen üben Druck auf Festspiele aus

Anita Müller, Gattin des Drogerieketten-Gründers Erwin Müller, schreibt: „Der Umgang mit Markus Hinterhäuser, die Art und Weise, die Gründe der Absetzung aus seinem Amt sowie die unsäglichen, einhergehenden Demütigungen seiner Person sind für uns, die nachfolgend aufgeführten Unterstützer dieses Schreibens, absolut inakzeptabel und lassen jede Form des Anstandes und Benehmens schmerzlich vermissen. So geht man mit Menschen nicht um, egal, welche Gründe auch immer zur Trennung geführt haben.“