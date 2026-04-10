Die Reichen stört der hohe Kerosinpreis nicht

Der nach wie vor andauernde Iran-Krieg und die angespannte Lage in der Straße von Hormus sorgen auf Flughäfen weltweit für etliche Einschnitte im Reiseverkehr, die „Krone“ berichtete. Am Salzburger Flughafen ist man von Krisenstimmung jedoch noch meilenweit entfernt. Sogar der Jet eines ganz besonderen Oligarchen landete jüngst in der Mozartstadt.
Knapp 900 Starts und Landungen von Privat- und Businessflügen verzeichnete der Salzburger Flughafen heuer während der Osterfestspiele. Damit gestalteten sich Ostern dieses Jahr ähnlich stark, wie auch das Hahnenkamm-Wochenende Ende Jänner. Dieses zählt ebenfalls zu den Zeiträumen mit größtem Aufkommen an Privatflügen.
Der große Unterschied: Im Jänner war der Iran-Krieg noch in weiter Ferne. Treibstoff war zuhauf vorhanden und daher auch noch preiswert. Das hat sich mittlerweile geändert.
Während die kommerzielle Luftfahrt daher bereits teilweise Flieger am Boden lassen muss, wie etwa die deutsche Lufthansa oder die britische Airline Aurigny, sehen die gut betuchten Salzburg-Liebhaber offenbar noch keinen Grund, auf ihre Reisen in die Mozartstadt zu verzichten.
So konnte man jüngst etwa beobachten, wie der Privatjet von Oligarch Leonard „Len“ Blavatnik (rund 30 Milliarden Dollar geschätztes Vermögen laut Forbes) am Salzburger Flughafen ankam. Das Flugzeug vom Typ Gulfstream G700 mit dem Kennzeichen N700LE flog am Samstag nonstop aus dem rund 9000 Kilometer entfernten Tokio nach Salzburg. 15.000 Kilometer kann der Privatjet der Superlative insgesamt am Stück zurücklegen. Trotzdem gab es in Salzburg eine frische Tankfüllung für den Jet des in die USA ausgewanderten Oligarchen.
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