Die Reichen stört der hohe Kerosinpreis nicht

So konnte man jüngst etwa beobachten, wie der Privatjet von Oligarch Leonard „Len“ Blavatnik (rund 30 Milliarden Dollar geschätztes Vermögen laut Forbes) am Salzburger Flughafen ankam. Das Flugzeug vom Typ Gulfstream G700 mit dem Kennzeichen N700LE flog am Samstag nonstop aus dem rund 9000 Kilometer entfernten Tokio nach Salzburg. 15.000 Kilometer kann der Privatjet der Superlative insgesamt am Stück zurücklegen. Trotzdem gab es in Salzburg eine frische Tankfüllung für den Jet des in die USA ausgewanderten Oligarchen.