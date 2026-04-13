Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch FPÖ-Chef reagiert

ÖVP: „Kickls Freund Orbán krachend abgewählt“

Innenpolitik
13.04.2026 10:43
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Am Sonntag hat die TISZA-Partei des ungarischen Oppositionsführers Péter Magyar die Wahl in Ungarn gewonnen. Viele Politikerinnen und Politiker weltweit gratulierten. In Österreich wurde dabei auch Kritik an der FPÖ laut, die engen Kontakt zu Viktor Orbáns Partei Fidesz pflegt. Parteichef Herbert Kickl nahm Stellung.

0 Kommentare

„Kickls Freund und Vorbild Viktor Orbán wurde heute von den Ungarinnen und Ungarn krachend abgewählt. Dieses deutliche Ergebnis ist eine klare Absage an die populistische und destruktive Politik, wie sie in Ungarn von Orbán, in den USA von Donald Trump und in Österreich von Herbert Kickl aus der Opposition heraus betrieben wird (...)“, sagte Nico Marchetti, Generalsekretär der ÖVP. Die „Wahlniederlage Orbáns“ sei auch eine „Niederlage Kickls und seiner Brüder im Geiste Trumps und Putins“. Marchetti erinnerte in einer Aussendung am Montag unter anderem an die Einschränkungen unter dem ehemaligen ungarischen Ministerpräsidenten. 

„Wir haben Ungarn befreit“, hatte am Sonntagabend auch Wahlsieger Péter Magyar gesagt. Orbán hatte in 16 Jahren Regierungszeit einen halb-autoritären Staat errichtet. Die EU hat zum Beispiel ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der Einschränkung der Pressefreiheit eingeleitet, die Orbán-Regierung ließ das Wahlsystem gezielt für den eigenen Machterhalt umbauen. Weitere Kritikpunkte sind etwa der Umgang mit Minderheiten und Migrantinnen sowie Migranten. Magyar hat im Wahlkampf versprochen, die Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit Ungarns wiederherzustellen. Auch das Verhältnis zur EU soll besser werden.

Wahlsieger Peter Magyar
Wahlsieger Peter Magyar(Bild: AP/Denes Erdos)

Kickl: „Historische Verdienste“
Die Freiheitlichen sehen in den Punkten, die andere kritisieren, hingegen „historische Verdienste“. „Trotz seiner Abwahl bleiben die historischen Verdienste in Sachen Grenzschutz, dem Bemühen um Frieden zwischen Russland und der Ukraine, dem Kampf gegen den EU-Zentralismus und dem LGBTIQ-Kult ungebrochen“, sagte Parteichef Herbert Kickl am Montag. LGBTIQ steht für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, intersexuelle und queere Menschen. Ungarns Regierung stellte sich bisher etwa gegen den sogenannten Solidaritätsmechanismus, um Migrantinnen und Migranten innerhalb der EU zu verteilen, und blockierte immer wieder Gelder für die Ukraine.

„(...)All jenen, die die sechzehnjährige Dauer der Regierung Orbáns in Bausch und Bogen mit Machtmissbrauch gleichsetzen, sei in Erinnerung gerufen, wie lange es in Österreich bereits das System ÖVP in Regierungen auf Bundesebene gibt (...) und wie lange die Machtfülle von ÖVP und SPÖ in einzelnen Bundesländern bereits anhält (...)“, sagte Kickl weiter. Die FPÖ ist selbst in fünf Landesregierungen vertreten, darunter in vier Koalitionen mit der ÖVP. Regierungen, die von ÖVP und SPÖ geführt werden, gibt es hingegen nur in zwei Bundesländern.

Lesen Sie auch:
Jetzt geht es ums Geld
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
13.04.2026
Magyar siegte klar
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
13.04.2026
„Willkommen zurück“
So kommentiert heimische Politik die Ungarn-Wahl
12.04.2026

Hafenecker macht EU verantwortlich
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker macht die EU für die Fidesz-Niederlage in Ungarn verantwortlich. Sie habe durch das Einfrieren von Geldern einen „Leidensdruck in der Bevölkerung“ verursacht, was diese zur Abwahl motiviert habe, sagte er am Sonntagabend im ORF.

Wie berichtet, haben Österreichs Politikerinnen und Politiker Magyar mehrheitlich gratuliert. „Als Nachbar Ungarns, als Parteifreund in der Europäischen Volkspartei und als Europäer freue ich mich auf unsere Zusammenarbeit“, sagte etwa Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Von einer „Richtungsentscheidung für ganz Europa“ sprach Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS). „Viktor Orbáns Regime bedeutete Korruption, Mediengleichschaltung, Menschenrechtsverletzungen und den Abbau von Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechten. Nach 16 Jahren Systemumbau ist Orbán endlich abgewählt“, sagte Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ).

Hier sehen Sie ein Posting Stockers zur Ungarn-Wahl:

Das Ergebnis liefere „Hoffnung auf einen Aufbruch und einen politischen Neuanfang“, kommentierte Grünen-Chefin Leonore Gewessler. „Die Rechtspopulisten in Europa verlieren heute Nacht ihre Identifikationsfigur“, meinte Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei, am Sonntagabend. Die Oppositionspartei TISZA von Péter Magyar hat die Zwei-Drittel-Mehrheit geholt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
13.04.2026 10:43
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Herbert KicklDonald TrumpChristian Hafenecker
UngarnÖsterreichUSAUkraine
ÖVPFPÖSPÖFidesz
OppositionsführerRegierungWahlkampf
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sämtlichen Schiffen soll die Durchfahrt untersagt werden. 
Ölpreise ziehen an!
Iran belächelt Trumps Hormuz-Blockade: „Viel Spaß“
31 Euro für eine ÖBB-Vorteilscard, obwohl kein Zug fährt: Für viele Pensionisten aus den ...
Wirbel um Vorteilscard
Senioren zahlen für Rabatt: Ärger um Ticket-Zwang
Symbolbild
Behandlung billiger
Kranke Häftlinge werden nach Graz „abgeschoben“
Nur wenige der aus dem Verkehr gezogenen Autos wurden bis jetzt  versteigert.
Wichtige Entscheidung
Kampf gegen Raser: Auch Leasing-Kfz unterm Hammer
Fast jeder Politiker hat mittlerweile einen Instagram-Account – nicht jeder kann auch gut damit ...
„Völlig daneben“
Empörung über skurrile Iran-Videos im Parlament

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
691.756 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
175.558 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
118.219 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8110 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
1414 mal kommentiert
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Außenpolitik
Ungarns Schicksalswahl sollte auch uns bewegen
1263 mal kommentiert
Nachbarn sind wichtig, meint Prof. Peter Filzmaier.
Mehr Innenpolitik
Will so „weitermachen“
Papst nach Kritik: „Habe keine Angst vor Trump“
Steuer wird gesenkt
Sprit soll in Deutschland 17 Cent billiger werden
„Bereit für Treffen“
Ukraine hebt nach Orbán-Schlappe Reisewarnung auf
Auch FPÖ-Chef reagiert
ÖVP: „Kickls Freund Orbán krachend abgewählt“
Thema des Tages
Vorsicht vor den Spezialisten für miese Stimmung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf