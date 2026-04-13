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Erst Clip, dann Entzug

Spears tanzt halb nackt – und checkt in Klinik ein

Society International
13.04.2026 08:57
Britney Spears schockte ihre Fans zuerst mit einem weiteren Halb-nackt-Tanz, dann checkte sie ...
Britney Spears schockte ihre Fans zuerst mit einem weiteren Halb-nackt-Tanz, dann checkte sie freiwillig in die Entzugsklinik ein.(Bild: Krone KREATIV/AP/Chris Pizzello, instagram.com/britneyspears)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Gerade noch tanzt Britney Spears erneut halb nackt auf Instagram, dann checkt sie in eine Entzugsklinik ein. Die Sängerin hat nach einer vorläufigen Festnahme und wirren Social-Media-Auftritten nun offenbar freiwillig die Reißleine gezogen, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.

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Noch am Wochenende sorgte Britney Spears auf Instagram wieder für Entsetzen bei ihren Fans. Die Sängerin tanzte in dem aktuellen Clip nämlich nicht nur wie wild vor der Kamera, sondern hatte auch ein Outfit an, das mehr preisgab, als verbarg. Da halfen selbst die dürftig platzierten Herzchen-Emojis nicht mehr viel.

In ihrem neuesten Clip zeigte sich Britney Spears wieder sehr freizügig. Wenige Stunden, nachdem ...
In ihrem neuesten Clip zeigte sich Britney Spears wieder sehr freizügig. Wenige Stunden, nachdem sie das Tanzvideo veröffentlicht hatte, begab sie sich freiwillig in eine Entzugsklinik.(Bild: instagram.com/britneyspears)

Will Leben wieder in den Griff bekommen
Wenige Stunden, nachdem die 44-Jährige den ziemlich freizügigen Clip veröffentlicht hatte, dann die Überraschung: Wie unter anderem die „Page Six“ berichtete, habe Spears in eine Entzugsklinik eingecheckt – freiwillig, wie es aus ihrem Umfeld heißt.

Demnach sehe Britney darin den besten Weg, ihr Leben wieder in gelenkte Bahnen zu bringen. Vorrangig geht es zwar um Alkohol- und mögliche Drogenprobleme, aber gleichzeitig auch um mentale Stabilität.

Britney Spears will ihr Leben wieder in gelenkte Bahnen bringen. Wie lange sie in der Klinik ...
Britney Spears will ihr Leben wieder in gelenkte Bahnen bringen. Wie lange sie in der Klinik bleiben wird, ist noch nicht bekannt.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Wie lange die ehemalige „Pop-Prinzessin“ in der Klinik bleiben wird, ist bislang nicht abzusehen. Wie es heißt, unterstütze Spears‘ Familie aber ihre Entscheidung. Schon zuvor hatte Britney erste Schritte gesetzt, sich etwa Hilfe bei den Anonymen Alkoholikern gesucht.  

Festnahme nach Alkoholfahrt
Hinter Britney Spears liegen schwierige Monate: Anfang März wurde die Sängerin im Ventura County im Süden Kaliforniens mit ihrem BMW von der Polizei gestoppt. Wie es hieß, sei Spears nicht nur zu schnell unterwegs gewesen, sondern auch in Schlangenlinien gefahren. Die 44-Jährige wurde wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss kurzzeitig festgenommen, nach ein paar Stunden aber wieder freigelassen. 

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Offenbar ein Weckruf – nicht nur für Spears, sondern auch für ihre Familie. Denn der Vorfall hatte die Sängerin ihren Söhnen wieder nähergebracht. Zu Ostern zeigte sie sich auf Instagram freudestrahlend, nicht nur mit ihrem jüngeren Sohn Jayden James, sondern auch mit ihrem älteren Sohn Sean Preston. Der wiederum setzte wenige Tage später ein Zeichen und benannte sich auf seinem Instagram-Profil in Sean P. Spears um. 

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