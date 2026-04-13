Spears tanzt halb nackt – und checkt in Klinik ein

Offenbar ein Weckruf – nicht nur für Spears, sondern auch für ihre Familie. Denn der Vorfall hatte die Sängerin ihren Söhnen wieder nähergebracht. Zu Ostern zeigte sie sich auf Instagram freudestrahlend, nicht nur mit ihrem jüngeren Sohn Jayden James, sondern auch mit ihrem älteren Sohn Sean Preston. Der wiederum setzte wenige Tage später ein Zeichen und benannte sich auf seinem Instagram-Profil in Sean P. Spears um.