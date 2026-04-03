Britneys Sohn heißt lieber Spears als Federline

Bootstrip mit Sohn Sean

Bereits vor einiger Zeit näherte sich die Sängerin wieder ihrem jüngeren Sohn Jayden an, am vergangenen Wochenende postete die 44-Jährige schließlich ein Foto, das sie freudestrahlend an der Seite ihres Sohnes Sean zeigt. Eine schöne Wendung im turbulenten Leben der einstigen „Pop-Prinzessin“, die zuletzt mit einer vorläufigen Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer für Schlagzeilen gesorgt hatte.