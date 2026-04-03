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Britneys Sohn heißt lieber Spears als Federline

Society International
03.04.2026 12:06
Britney Spears versöhnte sich erst kürzlich mit ihrem ältesten Sohn Sean Preston. Der sorgte ...
Britney Spears versöhnte sich erst kürzlich mit ihrem ältesten Sohn Sean Preston. Der sorgte jetzt für eine große Überraschung.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/britneyspears)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Britney Spears‘ ältester Sohn Sean Preston hat seinen Namen auf Instagram geändert – und sorgte dabei für eine große Überraschung!

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Jahrelang war das Verhältnis zwischen Britney Spears und ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James angespannt. Zuletzt gab es aber die große Versöhnung.

Bootstrip mit Sohn Sean 
Bereits vor einiger Zeit näherte sich die Sängerin wieder ihrem jüngeren Sohn Jayden an, am vergangenen Wochenende postete die 44-Jährige schließlich ein Foto, das sie freudestrahlend an der Seite ihres Sohnes Sean zeigt. Eine schöne Wendung im turbulenten Leben der einstigen „Pop-Prinzessin“, die zuletzt mit einer vorläufigen Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Auf Instagram zeigte sich Britney Spears am Wochenende freudestrahlend mit ihrem älteren Sohn:

Sohn lässt Papas Nachname weg
Und nun gibt es für Britney noch mehr Grund zur Freude. Denn nach dem gemeinsamen Bootstrip mit ihren beiden Jungs hat Sean Preston nun seinen Namen auf Instagram geändert – in Sean P Spears, wie „TMZ“ berichtet.

Zuvor nannte sich übrigens lediglich Sean Preston. Pikant: Bei der Änderung auf seinem Profil ließ er den Nachnamen seines Vaters, Kevin Federline, weg. Ein Seitenhieb?

In diesem Posting vom Wochenende zeigt sich Britney mit ihren beiden Söhnen: 

Spears wetterte gegen Federline
Immerhin steht es um das Verhältnis der Ex-Eheleute nicht zum Besten. Erst Ende des letzten Jahres hatte Britneys Ex-Backgroundtänzer und Vater ihrer zwei Söhne mit verstörenden Enthüllungen über Spears in seinem Buch für Schlagzeilen gesorgt.

Spears konterte und warf Federline „Gaslighting“ vor und behauptete, sie habe ihre Söhne, die bei ihrem Vater leben, in den vergangenen fünf Jahren nur 45 Minuten gesehen.

Britney Spears ist nicht gut auf ihren Ex-Ehemann Kevin Federline zu sprechen.
Britney Spears ist nicht gut auf ihren Ex-Ehemann Kevin Federline zu sprechen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/VINCE)

Noch keine Versöhnung zu Weihnachten
Zu Weihnachten versuchte Spears übrigens noch, Sean Preston zu einem Besuch zu den Feiertagen zu überreden, wie die „Page Six“ berichtete. Allerdings vergeblich, wie es hieß. Der 20-Jährige habe sich dagegen entschieden, weil er „nicht bereit war, ihr entgegenzukommen“. 

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Während Jayden das Fest mit seiner Mama feierte, verbrachte Sean die Feiertage lieber bei Spears‘ Mama Lynne und ihrer Schwester Jamie Lynn in Louisiana. Eine Entscheidung, die die Sängerin „sehr verletzt“ haben soll, wie es hieß. Umso schöner erscheinen nun die Neuigkeiten, dass sich Britney Spears und ihr ältester Sohn offensichtlich wieder angenähert haben ...

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