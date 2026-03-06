Vorteilswelt
Sängerin unter Drogen?

Cops enthüllen Schock-Details zu Spears-Festnahme

Society International
06.03.2026 09:21
Am Donnerstag wurde Britney Spears, hier auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2024, wegen ...
Am Donnerstag wurde Britney Spears, hier auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2024, wegen „Trunkenheit am Steuer“ kurzzeitig festgenommen. Jetzt enthüllte die Polizei weitere Details zur Festnahme.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für Britney Spears klickten am Donnerstagmorgen die Handschellen: Die Sängerin wurde in Südkalifornien wegen „Trunkenheit am Steuer“ kurzzeitig festgenommen. Jetzt kommen immer mehr Details zum Vorfall ans Licht.

Die Festnahme von Britney Spears sorgte am Donnerstag weltweit für Schlagzeilen. Jetzt wurde bekannt: Die Polizei soll Spears laut eigener Angabe aus dem Verkehr gezogen haben, weil die Beamten fürchteten, die Sängerin habe eine „Kombination aus Alkohol und Drogen“ im Blut.

Spears „mit hoher Geschwindigkeit“ unterwegs
Zuvor hatten die Cops laut „Los Angeles Times“ Meldungen erhalten, dass Spears mit ihrem Auto „unregelmäßig und mit hoher Geschwindigkeit“ gefahren sei. Wie es heißt, sei Britney zu dem Zeitpunkt, als sie von der Polizei angehalten wurde, allein im Auto gewesen. 

Britney Spears soll bei ihrer Festnahme „sehr emotional“ gewesen sein.
Britney Spears soll bei ihrer Festnahme „sehr emotional“ gewesen sein.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Wie die Polizei weiter bestätigte, habe Spears bei der Verkehrskontrolle beeinträchtigt gewirkt, weshalb Bluttests veranlasst worden seien. Gerüchte, wonach im Wagen von Spears eine unbekannte Substanz gefunden worden sei, bestätigte die Polizei bislang nicht.

Spears soll geweint haben
Wie die „Page Six“ zudem herausgefunden haben will, habe Britney bei ihrer Festnahme „geweint“ und sei „sehr emotional“ gewesen. „Es waren ein paar schwierige Monate für sie“, verriet eine anonyme Quelle der US-Klatschseite.

Am Donnerstagmorgen wurde Spears schließlich wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ergebnisse der Bluttests stehen noch aus, die Sängerin muss am 4. Mai vor Gericht erscheinen.

Nur einen Mimosa getrunken?
Doch was war vor der Festnahme passiert? Wie die „Page Six“ zudem berichtete, soll die Sängerin den Tag daheim verbracht haben. „Sie war allein. Sie war in ihrem Haus und wollte einfach kurz wegfahren“, verriet ein Insider.

Britney Spears soll den Tag vor ihrer Festnahme allein daheim verbracht haben.
Britney Spears soll den Tag vor ihrer Festnahme allein daheim verbracht haben.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Und schilderte weiter, dass Spears den Cops erklärt habe, dass sie „nur einen Mimosa am Nachmittag“ getrunken habe. „Es war ein Irrtum. Sie dachte nicht, dass sie unter dem Einfluss von irgendetwas stand.“ Spears, die nach ihrer Festnahme auch ihr Instagram-Profil löschte, fühle sich jedenfalls „sehr beschämt“ wegen der Festnahme und bedauere den Vorfall zutiefst, erklärte der Insider.

„Komplett unentschuldbar“
„Das war ein bedauerlicher Vorfall und komplett unentschuldbar“, hieß es kurz nach der Festnahme auch von einer Sprecherin der Musikerin. „Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und dann kann dies hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss. Hoffentlich kann sie die Hilfe und die Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht.“

Ihre Söhne und die ihr am nahe stehendsten Menschen würden Zeit damit verbringen, „einen überfälligen Plan zu entwickeln, der ihr Erfolg für ihr Wohlbefinden ermöglicht“, hieß es weiter.

13 Jahre unter Vormundschaft
Spears gehört mit Superhits wie „Baby One More Time“ und „Oops!... I Did It Again“ zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte und feierte vor allem in den 90er- und 2000er-Jahren große Erfolge. Nach einem psychischen Zusammenbruch Ende der 2000er-Jahre kam Spears unter Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears, aus der sie 2021 nach jahrelangem Kampf vor Gericht wieder entlassen wurde.

Society International
06.03.2026 09:21
