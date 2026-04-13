Straffer Zeitplan für Schulausbau in Hallein

Neubau der Schule kostet fünf Millionen Euro

Knapp fünf Millionen Euro wird der Bau kosten. Mit dem Start der Sommerferien werden die Bagger auffahren. Auf die bestehenden Turnsäle kommt ein zweistöckiger Aufbau – sechs mögliche neue Klassenzimmer, ein Speisesaal, Büros und Aufenthaltsräume entstehen. „Wir haben bislang kaum Personalräume. Mehrere Jahre lang hatten wir nicht einmal ein Konferenzzimmer – das war unser Werkraum“, kann auch Elisabeth Olsacher, Direktorin der Volksschule, den Ausbau kaum erwarten.