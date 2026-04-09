Der Brennhof in Werfens Zentrum wird belebt

Dazu sollen acht Schirme das Areal bei Bedarf überdachen und damit zwei Drittel des Platzes vor Regen und Hitze schützen. Mit der Frequenz im Markt ist der Ortschef zufrieden. Neben mehreren Gesundheitsbetrieben ist auch der Handel noch im Werfener Zentrum vertreten. Zusätzlich zum Großbetrieb Eisenwerk Sulzau-Werfen in Tenneck mit knapp 300 Arbeitsplätzen hofft der Bürgermeister auf eine Belebung des Gewerbes. Die Gemeinde hätte dafür das ihre getan.