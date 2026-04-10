Neues Gemeindeamt aus dem Online-Küchenplaner

Gleich direkt selbst in die Hand genommen hat Elixhausens Bürgermeister Michael Prantner die Planung des neuen Gemeindeamts. Dieses wird direkt an die Volksschule angebaut und ersetzt das aktuelle Gebäude aus dem Jahr 1925. „Ich bin heim spaziert und habe die aufgeschüttete Wiese gesehen“, erzählt er der „Krone“. „Diese eignet sich perfekt für einen Musikproberaum, der ja keine Fenster haben sollte.“