Konzert abgesagt! Trump laufen die Künstler davon

Eigentlich sollten während der 250-Jahr-Feierlichkeiten in Washington einige große Konzerte stattfinden. Mehrere dafür vorgesehene Künstler, unter ihnen die Country-Sängerin Martina McBride und der Sänger der in den 1980ern erfolgreichen Band Poison, Bret Michaels, sagten ihre Teilnahme in der vergangenen Woche aber ab. Sie verwiesen dabei teilweise explizit auf die politischen Spannungen in den USA.