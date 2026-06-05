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Sind ein Vermögen wert

Rekord! 100.000 Riesen-Kakerlaken beschlagnahmt

Ausland
05.06.2026 10:01
Bei den beschlagnahmten Wirbellosen handelt es sich um besonders große Exemplare.
Bei den beschlagnahmten Wirbellosen handelt es sich um besonders große Exemplare.(Bild: AP/Department of Climate Change)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Australien haben die Behörden mehr als 100.000 exotische Kakerlaken beschlagnahmt. Es handelt sich dabei um den bisher größten Fund illegal gehaltener Wirbelloser in der Geschichte des Landes. Denn die Züchtung ist ein lukratives Geschäft.

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Die Tiere wurden nach Angaben des Umweltministeriums bei einem gewerblichen Züchter in Bathurst im Bundesstaat New South Wales entdeckt. Die Kakerlaken haben einen geschätzten Wert von umgerechnet etwa 120.000 Euro!

Bei den sichergestellten Insekten handelt es sich unter anderem um Argentinische Schaben und Madagaskar-Fauchschaben.

Werden als Futter eingesetzt
Sie sind vergleichsweise groß, nährstoffreich und leicht zu vermehren – und werden deshalb häufig als Futtertiere für Reptilien, Amphibien und manche Fischarten gezüchtet. In Australien dürfen sie jedoch weder importiert noch gehalten, gezüchtet oder verkauft werden.

Die Tiere wurden illegal gezüchtet.
Die Tiere wurden illegal gezüchtet.(Bild: AP)

Australien verfügt über eines der strengsten Biosicherheitsgesetze der Welt. Als isolierter Inselkontinent mit einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt versucht das Land seit Jahrzehnten, die Einschleppung fremder Arten, Schädlinge und Krankheitserreger zu verhindern.

Behörden befürchten, dass eingeführte Tiere und Pflanzen heimische Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen, seltene Arten verdrängen oder der Landwirtschaft erheblichen Schaden zufügen könnten.

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Das Ministerium warnte, die exotischen Schaben seien nie einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen worden und könnten Krankheiten verbreiten oder einheimische Spezies gefährden, falls sie in die Natur gelangten.

Was passiert jetzt mit den Kakerlaken?
„Wir nehmen unsere Aufgabe, Australiens einzigartige Biodiversität zu schützen und Verstöße gegen das nationale Umweltrecht zu ahnden, sehr ernst“, wurde ein Ministeriumssprecher zitiert. Reptilienbesitzer wurden aufgefordert, statt exotischer Arten legale Futterinsekten wie Grillen oder heimische Schaben zu verwenden. Die beschlagnahmten Tiere sollen nun vernichtet werden. Ob gegen den Züchter Anklage erhoben wird, wurde zunächst nicht bekannt.

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