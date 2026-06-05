Real-Boss Perez kündigt 150-Millionen-Transfer an!

Bei Real Madrid herrscht wenige Tage vor der Präsidentenwahl Ausnahmezustand! Amtsinhaber Florentino Pérez und Herausforderer Enrique Riquelme überbieten sich mit spektakulären Transfer-Versprechen. Nun kündigte Pérez sogar den teuersten Transfer der Klubgeschichte an – ein 150-Millionen-Euro-Angebot soll am Dienstag gemacht werden.
Die Schlammschlacht um die Präsidentschaft bei Real Madrid nimmt immer kuriosere Züge an. Herausforderer Enrique Riquelme hatte zuletzt versprochen, Erling Haaland nach Madrid zu holen, sollte er die Wahl gewinnen. Das sorgte bei Manchester City offenbar für wenig Begeisterung.
Nun schlug Amtsinhaber Florentino Pérez zurück. In der „Cuatro“-Sendung „Horizonte“ kündigte der 79-Jährige an, bereits am kommenden Dienstag ein offizielles 150-Mio.-Euro-Angebot für einen absoluten Top-Star abschicken zu wollen.
Den Namen des Spielers verriet Pérez allerdings nicht. Dafür schränkte er den Kreis der Kandidaten ein. Der Profi spiele aktuell bei einem Champions-League-Teilnehmer und stehe nicht in der Premier League unter Vertrag.
Nicht Haaland, Kane oder Olisé
Wer es nicht wird, stellte Pérez hingegen klar. Erling Haaland, Harry Kane, Michael Olisé und Jérémy Doku schloss der Real-Boss ausdrücklich aus. Stattdessen machte er eine vielsagende Ansage: „Das Angebot gilt einem Spieler vom Kaliber eines Cristiano Ronaldo oder Kaká.“
Greift Real bei CL-Sieger PSG zu?
Sollte der Transfer zustande kommen, würde Real Madrid den bisherigen Rekord brechen. Aktuell hält Jude Bellingham diesen Bestwert. Der Engländer wechselte im Sommer 2023 für 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Madrid.
Den Spekulationen von Fans im Netz zufolge könnte das Profil auf die Champions-League-Sieger Vitinha oder João Neves von Paris Saint-Germain zutreffen. Beide haben einen Marktwert von rund 140 Mio. Euro.
Mourinho soll zurückkehren
Mit dem angekündigten Mega-Transfer allein will Pérez die Wahl allerdings nicht gewinnen. Bereits zuvor hatte er weitere prominente Verstärkungen in Aussicht gestellt. So soll José Mourinho als Nachfolger von Álvaro Arbeloa auf die Trainerbank zurückkehren. Zudem kündigte Pérez Ibrahima Konaté nach dessen Abschied vom FC Liverpool als ablösefreien Neuzugang für die Defensive an. Auch Denzel Dumfries wurde vom Real-Boss als künftiger Spieler der „Königlichen“ bestätigt.
Perez kauft Werbeplatz
Für den Kampf um das Präsidenten-Amt werden auch jede Menge Tricks angewendet. So kaufte Perez einfach den Werbeslot nach der Ankündigung von Herausforderer Riquelme, Haaland verpflichten zu wollen, und zeigte in diesem Spot José Mourinho, der nur ein „Ja” von sich gab.
Die Präsidentschaftswahl am 7. Juni ist die erste wirklich umkämpfte Wahl bei Real Madrid seit 2006. Damals gewann Ramón Calderón nach dem Rücktritt von Florentino Pérez die Wahl. Pérez kehrte 2009 an die Klubspitze zurück und regiert die „Königlichen“ seither nahezu ohne ernsthafte Konkurrenz.
Nach zwei titellosen Saisons steht Pérez nun allerdings unter Druck – und hofft, mit solchen Mega-Transfer-Ankündigungen bei den Mitgliedern punkten zu können.
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