Real-Boss Perez kündigt 150-Millionen-Transfer an!

Mourinho soll zurückkehren

Mit dem angekündigten Mega-Transfer allein will Pérez die Wahl allerdings nicht gewinnen. Bereits zuvor hatte er weitere prominente Verstärkungen in Aussicht gestellt. So soll José Mourinho als Nachfolger von Álvaro Arbeloa auf die Trainerbank zurückkehren. Zudem kündigte Pérez Ibrahima Konaté nach dessen Abschied vom FC Liverpool als ablösefreien Neuzugang für die Defensive an. Auch Denzel Dumfries wurde vom Real-Boss als künftiger Spieler der „Königlichen“ bestätigt.