Wahnsinn, wie trainiert dieser Box-Held mit 63 ist

Die Rede ist von einem der Größten seiner Zunft. Er hat vielfach Boxgeschichte geschrieben. Und scheint den Leistungs- und Disziplingedanken nie wirklich losgeworden zu sein. Auch jetzt, mit 63 Jahren zeigt sich der ehemalige WBA-, WBC- und IBF-Weltmeister im Schwergewicht immer noch in bester Kondition.