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Drittes Mal am Start

18-jähriger Kärntner will den Erzberg bezwingen

Motorsport
05.06.2026 09:58
(Bild: GEPA)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Der Lavanttaler Lorenz Steinkellner hat die erste Ankunft am Erzberg als großen Karrieretraum. Mit erst 18 Jahren startet er am Freitag schon zum dritten Mal beim härtesten Rennen der Welt. Enduro-EM-Starter Thomas Hecher aus Irschen musste indes verletzt seine Saison beenden.

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Mythos Erzberg, das härteste Motorrad-Rennen der Welt. Von 500 Startern beim Hauptrennen am Sonntag schaffen es jährlich nur etwa 15 bis 30 im vierstündigen Zeitlimit ganz hinauf. Einer, der mit seinen 18 Jahren schon vorne mitmischt ist der Lorenz Steinkellner. Zum dritten Mal startet der Reichelfelser am Freitag schon beim Prolog – da wird die Startaufstellung ermittelt.

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