EU-Haftbefehl: Tiroler Ermittler spüren Mörder auf

Ermittlungserfolg für das Landeskriminalamt Tirol! Seit Herbst 2025 wurde nach einem Ungarn (38) europaweit unter anderem wegen Verdachts des Mordes und der Vergewaltigung gefahndet. Tiroler Kriminalisten konnten den Verdächtigen schließlich zusammen mit Ermittlern aus München aufspüren – und zwar in Graz. Dort wurde der 38-Jährige festgenommen.