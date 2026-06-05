EU-Haftbefehl: Tiroler Ermittler spüren Mörder auf

Ermittlungserfolg für das Landeskriminalamt Tirol! Seit Herbst 2025 wurde nach einem Ungarn (38) europaweit unter anderem wegen Verdachts des Mordes und der Vergewaltigung gefahndet. Tiroler Kriminalisten konnten den Verdächtigen schließlich zusammen mit Ermittlern aus München aufspüren – und zwar in Graz. Dort wurde der 38-Jährige festgenommen.
Bereits seit Oktober 2025 war nach dem 38-jährigen Ungarn mittels europäischem Haftbefehl gefahndet worden. „Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung, Vergewaltigung und schweren Körperverletzung in Ungarn“, hieß es am Freitag vonseiten des Landeskriminalamtes.
Spur führte in die Steiermark
Tiroler Ermittler hatten sich schließlich im Dezember in den Fall eingeschaltet und auch Fahndungsmaßnahmen übernommen. Der Mann soll in Österreich mehrere Wohnsitze – unter anderem in Tirol – gehabt haben.
„Nach monatelangen, umfangreichen Ermittlungen durch das LKA Tirol konnte der Gesuchte schlussendlich, in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck und dem LKA München, in Graz ausfindig und lokalisiert werden“, schildert Ermittler Philipp Rapold.
Trotz Angabe falscher Personendaten konnte der Tatverdächtige anhand der Fingerabdrücke einwandfrei als der gesuchte 38-jährige Ungar identifiziert werden.
Philipp Rapold, stv. Leiter LKA Tirol
Bild: Johanna Birbaumer
Festnahme Dienstagabend in Graz
Am Dienstagabend erfolgte schließlich der Zugriff. Der mutmaßliche Täter wurde in Graz um 21 Uhr festgenommen. „Trotz Angabe falscher Personendaten konnte der Tatverdächtige anhand der Fingerabdrücke einwandfrei als der gesuchte 38-jährige Ungar identifiziert werden.“
Übergabehaft durch Justiz angeordnet
Nach erfolgter Vernehmung sei der Tatverdächtige in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt worden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete die Übergabehaft an.
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