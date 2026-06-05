Trio überfiel schlafende Steirerin im eigenen Haus

Eine 57-jährige Steirerin ist in der Nacht auf Freitag in Bad Aussee Opfer einer Home Invasion geworden. Drei Männer drangen in ihr Haus ein, während sie schlief. Das Trio durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertsachen, versuchte die Frau mit Klebeband an einen Sessel zu fesseln und forderte auch die Herausgabe von Codes für Telefone und Tablets.
Rund eine Stunde dauerte das Martyrium der 57-Jährigen, danach machten sich die Räuber davon. Das Opfer blieb unverletzt und flüchtete zu Nachbarn, die dann die Polizei riefen.
Zwei Täter durchstöberten Untergeschoß, einer bedrängte Frau
Gegen 3.20 Uhr war das Trio gewaltsam über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus der 57-Jährigen eingedrungen. Sie war allein zu Hause und schlief im Obergeschoß. Während sich zwei der drei Täter im Untergeschoß auf die Suche nach Beute machten, ging der dritte Unbekannte zu ihr nach oben. Dort forderte er die Frau auf, ihre Wertgegenstände herauszugeben. Als sie sich weigerte, durchsuchte der Mann die Räumlichkeiten und sagte ihr, sie solle ins Erdgeschoß gehen.
Dort versuchte das Trio, die Frau im Wohnzimmer zu fesseln, was jedoch laut Polizei „größtenteils misslang“. Am Ende verließen die Täter mit Goldschmuck und Wertgegenständen das Haus. Die Höhe der Beute kann noch nicht abgeschätzt werden.
Spuren werden ausgewertet
Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen und will den genauen Tatablauf und die Hintergründe abklären. Die von Tatortbeamten gesicherten Spuren werden nun ausgewertet. Weitere Befragungen und Vernehmungen folgen, hieß es am Freitag von der Landespolizeidirektion.
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