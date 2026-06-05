Trio überfiel schlafende Steirerin im eigenen Haus

Zwei Täter durchstöberten Untergeschoß, einer bedrängte Frau

Gegen 3.20 Uhr war das Trio gewaltsam über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus der 57-Jährigen eingedrungen. Sie war allein zu Hause und schlief im Obergeschoß. Während sich zwei der drei Täter im Untergeschoß auf die Suche nach Beute machten, ging der dritte Unbekannte zu ihr nach oben. Dort forderte er die Frau auf, ihre Wertgegenstände herauszugeben. Als sie sich weigerte, durchsuchte der Mann die Räumlichkeiten und sagte ihr, sie solle ins Erdgeschoß gehen.