Arnautovic: Vom Floridsdorfer Käfig zum WM-Titel?

Er begleitet die Karriere seines Bruders Marko seit vielen Jahren als engster Vertrauter und Spielerberater. Zum ersten Mal spricht Daniel Arnautovic ausführlich in „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ über die größten Stationen einer der außergewöhnlichsten Karrieren, die Österreich je hervorgebracht hat.