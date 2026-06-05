Chirurgen entfernten 1,5 Kilo schweren Lungentumor

77-Jährige wegen Tumor ans Bett gefesselt

Bei dem bei der 77-Jährigen entfernten Lungentumor handelt es sich um einen sogenannten solitären fibrösen Tumor – eine seltene Form meist gutartiger Weichteiltumoren. Vor allem die Größe kann zu schweren Problemen führen und der Tumor auf große Gefäße und Organe drücken. Im Falle der betroffenen Wienerin führte der Tumor bereits zu Atembeschwerden, Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge und drückte schon auf das Herz. Der Gesundheitszustand der Frau war bereits so massiv eingeschränkt, dass sie bettlägerig war.