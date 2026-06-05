Starkes Finish! Carolina gleicht gegen Vegas aus

Die Carolina Hurricanes haben in den Stanley-Cup-Finals das zweite Duell mit den Vegas Golden Knights gewonnen und in der Serie ausgeglichen. Die „Canes“ machten in ihrem zweiten Heimspiel am Donnerstag (Ortszeit) einen 0:2-Rückstand wett und siegten am Ende 4:3 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor erzielte Seth Jarvis in der vierten Minute der Overtime im Powerplay. Die nächsten zwei Partien werden in der Heimstätte der Golden Knights ausgetragen.
Für die Golden Knights sah es lange gut aus. Nach zwei Dritteln führten die Gäste nach den Play-off-Toren zwölf und 13 von Brett Howden 2:0 und lagen auf Kurs zum achten Play-off-Sieg in Folge. Logan Stankoven gelang aber der Anschlusstreffer, Mark Jankowski und Jordan Staal sorgten dann binnen weniger Minuten für die Wende. Mark Stone glich 81 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit jedoch zum 3:3 aus, Vegas durfte weiter hoffen. Jarvis wendete aus Sicht der Hurricanes schließlich das schlimmstmögliche Szenario eines 0:2-Rückstands in der Serie ab.
„Das ist das beste Gefühl der Welt“, sagte Jarvis nach seinem Siegestreffer. „Wir haben es gut geschafft, unsere Emotionen im Griff zu behalten.“ Den Auftakt in der Finalserie um die wichtigste Trophäe im Eishockey hatten die Hurricanes 4:5 verloren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.