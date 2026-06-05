Starkes Finish! Carolina gleicht gegen Vegas aus

Für die Golden Knights sah es lange gut aus. Nach zwei Dritteln führten die Gäste nach den Play-off-Toren zwölf und 13 von Brett Howden 2:0 und lagen auf Kurs zum achten Play-off-Sieg in Folge. Logan Stankoven gelang aber der Anschlusstreffer, Mark Jankowski und Jordan Staal sorgten dann binnen weniger Minuten für die Wende. Mark Stone glich 81 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit jedoch zum 3:3 aus, Vegas durfte weiter hoffen. Jarvis wendete aus Sicht der Hurricanes schließlich das schlimmstmögliche Szenario eines 0:2-Rückstands in der Serie ab.