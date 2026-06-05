Zwangsabstieg: Kultklub setzt Investor vor die Tür

Ausgelöst hatte die Eskalation Ismaik selbst. Der 48-Jährige hatte zuvor angekündigt, kein weiteres Geld mehr in den Verein investieren und diesen auch nicht vor einer möglichen Insolvenz retten zu wollen. „Ich glaube, mittlerweile ist allen klar, dass es keine Lösung sein kann, Jahr für Jahr einfach nur neues Geld zur Verfügung zu stellen“, sagte Ismaik der „Süddeutschen Zeitung“. Die eigentliche Frage sei, „wie der Verein eine stabile Zukunft aufbauen will, die nicht jede Saison von Notfallfinanzierungen abhängig ist.“