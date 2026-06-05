Mit diesen Übungen kommt Schwung in den Alltag

Kreislauf aktivieren, Muskeln lockern und mit neuer Energie in den Tag starten: Bei „Philipp bewegt“ stehen Übungen für den ganzen Körper auf dem Programm. Mit einer Mischung aus Mobilisation, Dehnung und Kräftigung zeigt Philipp, wie sich Rücken, Schultern, Beine und Rumpf in wenigen Minuten gezielt trainieren lassen.