Reality-Queen Tara zeigt ihre weiblichen Rundungen

Keine Abnehmspritze oder Diätpillen

Das führte offenbar dazu, dass die „arme“ Tara immer mitessen musste und der Sport etwas auf der Strecke blieb. Und wie es sich für einen klassischen Neujahrsvorsatz gehört, startete sie am 1.1. ihre Abnehm-Journey, um wieder zu ihrem Traumgewicht zu kommen.

Wie sie das anstellt? Die 1,64 Meter große Wienerin nimmt ihre Community mit auf ihren Weg: gesunde und bewusste Ernährung, kein Alkohol und regelmäßiger Sport. Gleichzeitig ruft sie ihre Fans dazu auf, sich gegenseitig zu motivieren – für alle, die dasselbe durchmachen. In den Kommentaren wird sie gefeiert: „Lieben wir“, „Zieh durch“ oder „Mega authentisch und cool“ sind nur ein paar der Reaktionen. Außerdem stellt sie klar, dass für sie weder Abnehmspritze, Diätpillen noch Fettabsaugung infrage kommen – sie will’s ganz oldschool angehen.