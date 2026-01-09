Reality-Queen Tara zeigt ihre weiblichen Rundungen

Winter, Kekse, Kuschelpullover – und plötzlich zwickt die Jeans. Damit ist jetzt Schluss! Reality-Star Tara Tabitha packt auf Instagram schonungslos ehrlich aus und zeigt ihren Fans die nackte Wahrheit. 13 Kilo mehr, kein Sixpack mehr – aber dafür umso mehr Motivation und eine persönliche Abnehm-Journey ...
Man kennt es: Es ist kalt, man ist müde, geht weniger raus und isst dafür mehr – und plötzlich versteckt man sich unter zwei Schichten Pullover, um das eine oder andere Kilo zu kaschieren. Irgendwann nach Neujahr kommt dann der Klassiker unter den Vorsätzen: Abnehmen. Schließlich hat man es mit Keksen und Weihnachtsschmaus vielleicht ein wenig übertrieben.
Die nackte Wahrheit
Auch in der Welt der Stars und Sternchen dreht sich alles um die berüchtigten Feiertagskilos. So meldete sich Reality-Queen Tara Tabitha Anfang Jänner bei ihren Fans auf Instagram und sprach offen über ihre angesammelten Speckröllchen, die sie nun loswerden möchte.
Die 32-Jährige zeigte uns quasi die nackte Wahrheit – im wahrsten Sinne des Wortes – und erzählte, dass sie wieder zu ihrem Wohlfühlgewicht von 54 Kilo zurückmöchte. Aktuell bringt sie nämlich 67 Kilo auf die Waage.
Im Video merkt man deutlich: Es fällt dem Reality-Sternchen nicht leicht, sich so zu zeigen. Schließlich kennt man unsere Tara sonst immer perfekt gestylt und schlank wie eh und je.
„Ich habe im letzten Jahr 13 Kilo zugenommen. Anfang des Jahres hatte ich endlich meine Traumfigur, war ständig im Gym, habe auf meine Ernährung geachtet, hatte einen Sixpack – und dann kam die Liebe. Mein toller Freund, der nicht so oft ins Gym geht, mehr isst und mehr nascht“, erzählt sie ehrlich.
Keine Abnehmspritze oder Diätpillen
Das führte offenbar dazu, dass die „arme“ Tara immer mitessen musste und der Sport etwas auf der Strecke blieb. Und wie es sich für einen klassischen Neujahrsvorsatz gehört, startete sie am 1.1. ihre Abnehm-Journey, um wieder zu ihrem Traumgewicht zu kommen.
Wie sie das anstellt? Die 1,64 Meter große Wienerin nimmt ihre Community mit auf ihren Weg: gesunde und bewusste Ernährung, kein Alkohol und regelmäßiger Sport. Gleichzeitig ruft sie ihre Fans dazu auf, sich gegenseitig zu motivieren – für alle, die dasselbe durchmachen. In den Kommentaren wird sie gefeiert: „Lieben wir“, „Zieh durch“ oder „Mega authentisch und cool“ sind nur ein paar der Reaktionen. Außerdem stellt sie klar, dass für sie weder Abnehmspritze, Diätpillen noch Fettabsaugung infrage kommen – sie will’s ganz oldschool angehen.
Bratwurst und Sauerkraut
Jede Woche postet sie nun Updates und erzählt, was sie gegessen hat und worauf sie verzichtet – etwa am Weihnachtsmarkt bei Bratwurst mit Sauerkraut einfach das Brot weglassen oder statt der normalen Semmel zur Dinkelsemmel zu greifen. Dazu mindestens 10.000 Schritte täglich und dreimal pro Woche Fitness – Homeworkouts inklusive. Na bumm.
In einem Video zeigt sie dann auch die lang erwarteten Vorher-Fotos – und ja, man sieht: Die „Are You The One“-Gewinnerin war letztes Jahr deutlich fitter. Trotzdem finden wir, dass Tara auch jetzt toll aussieht und wünschen ihr natürlich, dass sie ihr Zielgewicht erreicht. Bei Martina Reuter hat’s ja schließlich auch geklappt.
Und wenn nicht? Dann nimmt man sich nächstes Jahr eben den nächsten Neujahrsvorsatz – und startet wieder von vorne ...
