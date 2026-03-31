Kurzes Aufatmen beim Defizit: Wie geht es weiter?

Einnahmen stiegen stärker als geplant

Um 21,5 Milliarden Euro gab Österreich 2025 mehr aus, als es einnahm. Die Einnahmen stiegen um 4,5 Prozent, die Ausgaben gingen „nur“ um 3,6 Prozent nach oben. Doch Marterbauer gibt zu, dass das nicht allein der Verdienst der Bundesregierung ist. Inflation und Wirtschaftsentwicklung sowie vor allem die deutlich niedrigeren Zinsen entlasten den Staatshaushalt. Die Staatsschuldenquote ist natürlich erneut gestiegen. Der Minister betont und verweist auf das großzügige Geldausgeben der Vorgänger-Regierung: „Ohne Sparpaket hätten wir jetzt ein Defizit von 5,8 Prozent.“