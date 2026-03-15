Ziemlich gute Idee, denn von Bagdad nach Istanbul sind es, sofern man die Route über Abu Kamal, Aleppo, Adana und Ankara wählt, gerade mal gute 2.000 Kilometer, die sich locker in gut 30 Stunden bewältigen lassen. Vermutlich hat man sich in Zürich von Karl May inspirieren lassen, der schon 1892 einen passenden Reiseroman mit dem Titel „Von Bagdad nach Stambul“ verfasst hat, in dem Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar etc. mit ihren Kumpanen genau diese Strecke erfolgreich zurücklegen. Zwar nicht ohne den einen oder anderen Zwischenfall, aber wir reden hier schließlich auch von Karl May und nicht von Karl Baedeker, also alles halb so wild. Und überhaupt: Sollte Iran die WM boykottieren, könnte Irak einfach nachrücken und das lästige Play-off den Vereinigten Arabischen Emiraten überlassen. Sieht so aus, als könne man sich darauf verlassen, dass die FIFA immer und für alles eine Lösung hat.